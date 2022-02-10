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Emıtt’e Van standı büyük ilgi görüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açılan Van standı büyük ilgi görüyor.

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Emıtt’e Van standı büyük ilgi görüyor
Emıtt’e Van standı büyük ilgi görüyor

Kentin turizm potansiyelini artırmak ve tanıtımına katkı sunmak için her fırsatı değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT’teki yerini aldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlanan turizm ve seyahat fuarına Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılıyor.

Van’ın tarihi, turistik ve kültürel değerleri Van Kedisi yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünler de sergilendiği Van standı ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.

İlgiden oldukça memnun kaldıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, “Fuarın ilk günüden itibaren gerek Van kedimize gerekse standımıza büyük ilgi ve rağbet var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da standımızı ziyaret etti. Yine tur operatörlerinin de ilgisini çekmiş durumdayız. İnşallah bu faaliyetlerimizle kentimize daha çok turist çekerek kentimize faydalı oluruz. Fuarımız kentimize hayırlı olsun” dedi.

Standı ziyaret eden tur operatörleri, acenteciler, turizmciler, rehberler standı çok beğendiklerini dile getirerek “Van çok güzel ve tarihi bir kent. Görüştüğümüz birçok kişi Van’a gelmek istediğini belirtiyor. Van’da ciddi bir turizm potansiyeli var. Son zamanda güzel oteller açıldı. 2022 yılında ziyaretlerin artacağını düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi vererek, kentin turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yapılıyor.

İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde dün kapılarını açan EMITT Fuarı, 12 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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