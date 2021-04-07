Emniyet duyurdu: Diyarbakır'da olası terör eylemi önlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır emniyeti tarafından olası terör eyleminin önlendiğini belirterek, "Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" açıklamasında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi.
Ele geçirilen silahların fotoğrafı da paylaşıldı.
Diyarbakır Emniyeti olası terör eylemini önledi…👏👏👏
Bismil'de yapılan operasyonda 1️⃣ tabanca, 5️⃣ tabancaya ait fişek, 2️⃣ savunma tipi el bombası, 5️⃣ elektrikli fünye, 1️⃣ telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi. pic.twitter.com/in8OHY0Agy