Gündem Afrinde canlı bomba saldırısı önlendi Dört terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı
HATAY

Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi: Dört terörist 13 kilo patlayıcıyla yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı, Hatay Emniyeti tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir erkek, üç kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli dört adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü: Canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır
Emniyet güçleri tarafından yakalanan patlayıcı malzemeler.

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde, Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi dört terörist, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır 13 kilogram C4 patlayıcı ve telefon düzenekli dört adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs da gözaltına alındı.

Şahsın, ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği kaydedildi.

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