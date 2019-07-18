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ANKARA

Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atanırken eski Genel Müdür Celal Uzunkaya ise bakanlık emrine verildi. Öte yandan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Aktaş
Mehmet Aktaş

Görevden alınan Celal Uzunkaya’nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ise Bayburt Valiliğine getirildi.

Mehmet Aktaş kimdir?

1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Vali AKTAŞ 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şırnak'a atanan Vali AKTAŞ 18.07.2019 tarihli kararnameye kadar görevine devam etmiştir.

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18.07.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

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