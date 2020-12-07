Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu
ANKARA

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 kişinin yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu.
FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından söz verilen savcı, celse arasında esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren sanık ve avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 28 Aralık 2020'ye erteledi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Çabaları destekliyoruz, gelişmeleri yakinen takip ediyoruz
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Çabaları destekliyoruz, gelişmeleri yakinen takip ediyoruz

Savcının esas hakkındaki mütalaası

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, bütün sanıkların "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan "müebbet" ve bu bilgileri "temin etme" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

"Fuat Avni" hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Bugün PKK terör örgütü bitme safhasına gelmiştir
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Bugün PKK terör örgütü bitme safhasına gelmiştir

Yine bütün sanıkların bazı bilişim suçlarından toplamda 26'şar yıla kadar hapse çarptırılmaları istenen mütalaada, sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert hakkında "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış
DÜNYA
Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış

Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yokmuş
GÜNDEM
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yokmuş

Abone Ol Google News
Pişman soyguncu

Pişman soyguncu

​Ataşehir'de PTT'ye girip paraları istedi sonra silahını bıraktı...
Havadan 10 bin lira

Havadan 10 bin lira

​Sigarayı bırakıp üç yıl boyunca para biriktirdi.
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süresi değişti

Yoğun <br>bakımdan çıktı

Yoğun
bakımdan çıktı

Tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Umut odası

Umut odası

​Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi.

Kahreden kare

Kahreden kare

​10 günde ailesinden dört kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.