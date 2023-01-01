|
Gündem

Emniyet müdüründen guguklu mesaj

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu’nun X’teki (Twitter) hesabında “Yine guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz” şeklindeki paylaşımı dikkat çekti. Çorumlu’nun bu mesajıyla kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ’cüleri işaret ettiği belirtiliyor.

04:00 . 17/09/2023 dimanche
Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu’nun X’deki (Twitter) hesabında “Yine Guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz” şeklindeki paylaşımı dikkat çekti. Çorumlu’nun bu mesajıyla kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ’cüleri işaret ettiği belirtiliyor. FETÖ’cüler varlıklarını sürdürmek amacıyla farklı gruplara sızdıkları için “guguk kuşları” olarak anılıyor.


GUGUK KUŞUNUN ÖZELLİĞİ

FETÖ’cülere ilham veren guguk kuşunun özelliği de ilginç: Birçok guguk kuşu türü kuluçkaya yatmak yerine, yumurtasını kuluçkadaki bir başka kuşun yuvasına koyuyor. Kuş fark etmesin diye de yuvadaki yumurtalardan birini dışarı atıyor. Yumurtadan en önce çıkan yavru guguk kuşu yiyeceğini bölüşmemek için kalan yumurtaları yuvadan atıyor. Biraz palazlanınca da yuvayı yıkıp gidiyor.


#Emniyet
#guguk kuşu
#mesaj
#FETÖ
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET