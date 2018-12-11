Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bugün saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi.
Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen Saraçoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı.
- Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisi Yigit Can Köksal'a ateş eden Saraçoğlu, ardından kendisine karşı ateş açılmasının ardından vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rize'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Saldırganın sosyal medya hesapları incelemeye alındı
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.
- Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen 35 yaşındaki trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.