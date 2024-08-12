Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen kamyona arkadan çarptı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara’daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.