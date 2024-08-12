Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.