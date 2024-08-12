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Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

Manisa Ahmetli’de emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan araçta, aynı aileden, biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Araçtakilerin Ankara’dan düğünden döndüğü öğrenildi.

04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:24 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen kamyona arkadan çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara’daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.



#trafik kazası
#Manisa
#Vefat
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