Emniyet: Cemal Kaşıkçı konsolosluktan çıkmadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Başkonsolosluktan bir daha çıkmadı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

15 Suudi vatandaşı konsolosluğa girdi

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

Bakanlık izahat istemişti

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sularında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı (59) hakkında izahat vermesi için Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’yi bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, El Khereiji ile görüşmüştü.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan da bir açıklama yapılmıştı. Başkonsolosluk, Kaşıkçı’nın kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu belirtti ve açıklamada “Kaşıkçı’nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için kardeş Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz” ifadeleri kullanılmıştı.

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Evlilik evrakını almaya gitti

Konsolosluk binasının önünde bekleyen Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. “Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini, konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini” anlattı. Nişanlısı “Aynı akşam Londra’ya giden Kaşıkçı’nın daha sonra İstanbul’a döndüğünü ve bilgi almak için aradığı konsolosluktan ‘gelin, evraklar hazırlıyoruz’ diye bilgi verilmesi üzerine yeniden konsolosluğa gittiğini” demişti.

"Çıktı beklemeyin dediler"

H.A., “Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi” diye konuşmuştu.