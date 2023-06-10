Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.’nın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’daki işgale yön veren DEAŞ’lı Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.