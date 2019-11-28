Emoji ile saldırı emri

Adana polisinin geçtiğimiz temmuz ayında yakaladığı ve Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığını belirlediği Suriye uyruklu Miray H. (20) ile Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkındaki soruşturma şok edici ayrıntıları ortaya çıkardı. Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, örgütün saldırı planlarında şifreli mesaj için ‘emojiler’ kullandığını anlattı. Terörist Miray H. için ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Miray H’nin itirafları yer aldı. İşte o itiraflardan çarpıcı detaylar:

Terörist Miray H ve terörist Cevher H.

ŞAMLI BİR ARAP TURİST

“Örgütün dağ kadrosundaki iki şahsın telkini sonrası 2014’te PKK’ya katıldım. Silah ve patlayıcı eğitimleri aldım. Bana şifreli beş farklı bomba düzeneği yapmayı öğrettiler. Örgüt şu an kırsaldaki operasyonlarla köşeye sıkışmış durumda. Her an operasyon baskısı var. Bana eylem yapmam için talimat verildi, ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi.”

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‘TAKİP VAR’ DEYİP KAÇTIM

“2019 yılında tüm örgütsel eğitimlerimi tamamladıktan sonra sahte kimlik ve yol izin belgesiyle Akçakale’den kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye geçirildim. Bana keşif yaptığım yerlerle ilgili bilgi aktaracağım ve hedef kentte aktif hale getireceğim bir telefon da verildi. Bu telefona daha önceden yüklenmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarımızla sevgili gibi göründüğümüz fotoğraflar mevcuttu. Eylem yapacağım kente gittiğimde kiralık ev tutarak keşif çalışmasına başladım. Tüm tespitlerimi Suriye’deki örgüt mensuplarının görmesi için şifreli telefondaki WhatsApp durumumda paylaştım. Yaklaşık 3 ay boyunca dikkat çekmeden bu şekilde keşif yaptım. Örgüt mensubuna ‘Muhammed bana şeker gönder’ şeklinde sesli WhatsApp mesajı gönderdim. Keşif çalışmaları yaptığım esnada örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığımı anladım ve bu nedenle bana verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için takip edildiğim hissine kapıldığım yalanını şifreli bir şekilde görüşme yaptığım örgüt mensuplarına söyledim. Bunu bahane ederek kaçtım. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediğim esnada yakalandım.”

SEMBOLLER VE ANLAMLARI

Keşfe devam et

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Sivilleri hedef al

Para lazım

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Bombayı patlat

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Akşama saldır

“Planlanan saldırılarla ilgili örgüt bana WhatsApp üzerinden özel ‘emoji’ listesi hazırlamıştı. Bu özel emoji listesi şu şekildeydi; ‘ağlayan adam: keşfe devam et, gitar: eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak: eylem yapabilirsin, kalp: sivil vatandaş, pasta: paraya ihtiyacım var, üzgün adam: eylem zor, düşünen adam: neredesin’. Ben tüm bu şifreli görüşmeleri benimle irtibatlı olan örgüt mensubuna gönderiyordum. Şifreli konuşma taktiğini öğrenen bir örgüt mensubunun telefonla açıktan konuşması kesinlikle yasaktır.”

Her noktaya bir ‘sanatçı’

Metropolde bombalı saldırılar için PKK’nın genel ve özel olmak üzere iki tür şifreleme kullandığını anlatan Miray H, şunları söyledi: “Genel şifrelemeyi tüm örgüt mensupları bilir. Saldırılacak yerler sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı yerleşim merkezini, diğerinin adı sahili, bir başkasının ismi ise bar ve lokanta gibi yerleri ifade eder. Özel şifreleme yönteminde ise eylem yapacak teröriste özel olarak emojiler gönderilir. Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı.”