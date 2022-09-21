Emre Olur adliyeye sevk edildi

Yaşlı adamdan gözyaşları içinde Selçuk Bayraktar’a: Gel seni öpeyim Allah sizden razı olsun

Geçtiğimiz ay Samsun'da düzenlenen Teknofest'te, yaşlı bir adam Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a “Bayraktar oğlum, gel seni bi öpeyim. Allah sizden razı olsun” diyerek gözyaşları içinde sarıldı.