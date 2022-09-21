Emre Olur adliyeye sevk edildi

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçtiğimiz pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçtiğimiz pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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