Gündem Emre Olur adliyeye sevk edildi
POLİTİKA

Emre Olur adliyeye sevk edildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Emre Olur adliyeye sevk edildi
Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçtiğimiz pazar günü Türkiye'ye getirilmişti. Emre Olur, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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