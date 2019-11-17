En aktif 15 yönetim

“Hafta Faaliyetleri” kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi etkinlikler ele alındı. Bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar “Kalıcı Önlemler” kategorisinde, “22 Eylül Arabasız Gün” etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirildi. Bu şartları yerine getiren 39 belediyeden Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Konya Büyükşehir belediyelerinin yanısıra Isparta, Mezitli, Niğde, Sultanbeyli, Toroslar, Bulancak, Bartın, Ahmetbey, Çivril ve Tirebolu gibi il ve ilçe belediyeleri ödül almaya hak kazandı.

GÜNDEM Sultanbeyli’ye mega projeler