En büyük çevre harekatı

“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası dünya rekoruna dönüştü. Takvimlerin 11 Kasım’ı gösterdiği dün saat 11.11’de 81 ilde 2023 yerde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da fidan diktiği kampanyaya halk akın etti. 11 milyon hedefi dün 13 milyon 720 bini geçerken vatandaşlar fidan sahiplenme ilgisi sürdü.

Erdoğan, Batıkent Çakırlar Mevkisi’nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programına iştirak ederek, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, “Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü” dedi.

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes

GUINNESS’E GİRECEK

Erdoğan, “Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır” diye konuştu.

DERTLERİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kakmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz de işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayan hani nerede? Dikili ağaçları yok, çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı.

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KOLLARINI KESİYORUZ

(PKK’nın yaktığı ormanlar) Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da, birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, biz yaktık, dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez.”

Yeşil sevgimizi kimse ölçemez

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes

17 yılda 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, “Bizim yeşil sevdamızın adı, Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda yapabilmektir. Tabiat sevgimizin adı yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez” dedi.

Bünyelerine ağır geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun temel atmama törenini eleştiren Erdoğan, “Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama’ töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Yaptığına bakın, temel atmama töreni. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir, onun için kendilerine yakışanı yapmışlar” dedi. Erdoğan, “Aslında bu yaklaşımın adı İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkûm etmektir. İstanbul’a atık suyu içme suyu kalitesine dönüştürecek kendi alanında dünyanın en modern, en ileri, en gelişmiş teknolojisine sahip bir tesis kazandıracaktık. Tabii hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor. İnşallah vakti, saati geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 21 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. dedi. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardıklarını belirten Erdoğan, Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez diye konuştu. Erdoğan, Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında ağaç dikti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. BiP'te paylaş

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13 BİN FUTBOL SAHASI KADAR

Emine Erdoğan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarihi etkinliğe ilişkin, “11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek” dedi. Pakdemirli, etkinlikle Türk milletinin vatan toprağına duyduğu sevginin taçlandığını, kampanyayı 11 milyon fidanla sınırlandırmalarına karşın seferberliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşların 14 milyona yakın fidanı sahiplendiğini belirtti.

5 KENTLE CANLI BAĞLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikerek can suyu verdi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu Şırnak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bulunduğu Sinop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bulunduğu Aksaray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğu Antalya ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bulunduğu Konya’daki fidan dikim alanlarıyla canlı bağlantılar yapıldı.

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kampanyaya Şırnak Namaz Dağı’nda katıldı.

İkinci rekor denemesi fotoğraf alanında gerçekleştirildi. Vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan dijital albüm yapılacak. En büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm Guinness’e tescil ettirilecek.

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi, kampanya kapsamında Harbiyelilerle Kara Harp Okulu yerleşkesinde 1111 fidan dikti.

Çorum’da 300 bin fidan

Çorum’da, “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında, Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun kırılması için bir deneme gerçekleştirildi. Çorum’daki rekor denemesi, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada Guinness yetkilileri gözetiminde yapıldı. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Rekorun, 301 bin 111 fidan dikilerek kırılması hedefleniyor. Bu rekorun 2016 yılından beri Endonezya’ya ait olduğunu açıklayan Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, sahadaki gözlemciler, alandaki dikilmeyen fidanları saydıktan sonra hazırlanan raporların incelendikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacağını ifade ederek, sonuçların Ankara’dan açıklanacağını ifade etti.