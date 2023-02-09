En büyük kara depremi: Japon uzman 'asrın felaketi'ni değerlendirdi

Türkiye’yi yıkan Kahramanmaraş merkezli depremler dünyadaki bilim insanlarını da şaşırttı. “Asrın Felaketi” olarak nitelenen depremler, deprem ülkesi olarak tanınan Japonya’da da merakla inceleniyor. Japonya’nın Tohoku Üniversitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji Toda, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri ülkenin Asahi Shimbun gazetesine değerlendirdi.

Shinji Toda

ENERJİ ON KAT FAZLA

Shinji, Türkiye’deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek “Beklenmedik büyük bir depremdi” ifadesini kullandı. Doğu Anadolu Fay Hattı’nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, “depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu” kaydetti. Shinji, depremin “enerji miktarının”, “1995 Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi’nin on katından fazla” olduğunu vurguladı.

Paul Martin Mai

ÇOK SIRA DIŞI BİR DURUM

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Yer Bilimi ve Mühendisliği Profesörü olan Paul Martin Mai ise arka arkaya yaşanan iki depremin küresel ölçekte “çok sıra dışı bir durum” olduğunu söyledi. Mai, depremin fay hattını faaliyete geçirdiğini ve jeolojik yapıyı aktif hale getirdiğini ve bunun kötü bir tesadüf olduğunu belirtti.

Moriwaki Yoşinori

HAREKETLER BAŞLADI

32 yıldır Türkiye’de yaşayan Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, Türkiye’de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını belirterek, “Bu, üç sene önce Silivri’den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir’de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye’de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı” dedi.



