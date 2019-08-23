En büyük yatırım öğretmenlere

Yeni dönemde göreve başlayacak okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları hizmet içi eğitimleri ağustos ayı içinde tamamlandı.

KAZANIMLAR ELDE EDİYORLAR

“En büyük ve en değerli yatırımımız öğretmenlere” diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Öğretmenlerimizin yaşam kalitesi ne kadar yüksek olursa, işlerini yaparken ne kadar mutlu olurlarsa eğitim de o kadar başarılı olur” dedi. Mesleki eğitimlerle öğretmenlerin kendilerine değer kattıklarını aktaran Dağ, “Öğretmenlerimiz sunduğumuz mesleki ve kişisel gelişim olanaklarından faydalanıyor. Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen ders ve atölyelere katılarak kazanım elde ediyorlar” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERE BURS İMKANI

Bahçehir Koleji öğretmenlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanırlarsa %75 oranında burs imkanı sunuluyor. Öğretmenlerinin çocuklarına da eğitim bursu veriliyor. Özel sağlık sigortası güvencesi verilen tüm öğretmenlerin maaşlarına sektör ortalaması üzerinde de zam yapılıyor.