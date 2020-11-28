En çok siber saldırı Türkiye’ye

Siber olaylara müdahale ekibinde (SOME) görev yapan 4 bin 180 siber uzmanla Türkiye bölgesinde saldırılara en hazırlıklı ülkelerin başında geliyor. Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi Raporu’na göre Türkiye, dünyada da en çok saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında. Siber saldırıların düzenlendiği ülkelerde ABD, Çin, Yunanistan ve Rusya başı çekiyor. Bu kapsamda yıllardır hazırlık yürüten Türkiye, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bünyesinde Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni kurdu. Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren’in liderliğinde siber saldırıların 7/24 takip edildiği merkezde Avcı, Azad ve Kasırga adlı yerli yazılımlar kullanılıyor. Bu yazılımlar sayesinde kamu kurumlarına yönelik saldırılar etkisiz hale getiriliyor.
UZAKTAN ÇALIŞMAYI TEHDİT EDİYOR
- Çalışmalar kapsamında ekim sonu itibariyle kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik 8 bin 230 resmi siber güvenlik açığı bildiriminde bulunuldu. Ayrıca yine ekim sonu itibariyle 28 binin üzerinde zararlı bağlantı (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapıldı. Pandemi sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışma modeliyle ilişkili, 209 adet sahte konferans uygulaması tespit edilip engellendi. Uzaktan yönetim servisleri taranarak bu servisler ve arayüzleriyle ilgili 17 bin 20 zaafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar yapıldı, 814 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi.