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İSTANBUL

En eğlenceli yaz kampı

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği Kefken’deki yaz kampı, öğrencileri ağırlıyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce öğrencinin katıldığı kampta, tiyatro, yüzme, satranç gibi 14 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​En eğlenceli yaz kampı
Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği Kefken’deki yaz kampı, öğrencileri ağırlıyor. İlk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu. 2021 sezonuna Survivor 2021 Şampiyonu Milli Güreşçi İsmail Balaban’ın da katıldığı törenle kapılarını açan kampta her hafta farklı öğrenci grupları ağırlanıyor. Bugüne kadar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampta, ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar; kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık kampı ziyaret ederek öğrencilerle birlikle etkinliklere katılıyor.

14 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

  • Kefken Çevre Yaz Kampı öğrencilere yaz aylarında eşsiz bir tatil ve eğlence imkanı sunuyor. Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampta öğrencilere; tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, futbol geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve satranç başta olmak üzere 14 farklı branşta eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkânı bulan öğrenciler, spor ve eğlence dolu bir hafta geçirerek okul yorgunluklarını atıyorlar. Yaz boyunca binlerce öğrenciyi ağırlayacak olan kamp, öğrencilerin yeni arkadaşlık bağları kurarak sosyalleşmelerine de yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor.
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