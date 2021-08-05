​En eğlenceli yaz kampı

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği Kefken’deki yaz kampı, öğrencileri ağırlıyor. İlk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu. 2021 sezonuna Survivor 2021 Şampiyonu Milli Güreşçi İsmail Balaban’ın da katıldığı törenle kapılarını açan kampta her hafta farklı öğrenci grupları ağırlanıyor. Bugüne kadar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampta, ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar; kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık kampı ziyaret ederek öğrencilerle birlikle etkinliklere katılıyor.

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