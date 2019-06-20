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En girişimci üniversiteler ODTÜ ve İTÜ

2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde, ODTÜ 93,16 puanla ilk sırada yer alırken, İTÜ 90,16 puanla ikinci, Sabancı Üniversitesi 85,49 puanla üçüncü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Mustafa Varank
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Endeksin bu yıl 7'ncisinin hazırlandığını belirten Varank, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde üniversitelerin en önemli basamak olduğunu söyledi. Endeksin başta üniversiteler olmak üzere, kamuoyunun merakla beklediği prestijli bir derecelendirmeye dönüştüğüne işaret eden Varank, amaçlarının üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırıp böylelikle girişimcilik ekosistemini geliştirmek olduğunu dile getirdi.

164 ÜNİVERSİTE ARASINDAN SEÇİLDİ

Endeks çalışmasının üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste ya da en başarılı üniversitelerin ortaya koyulduğu bir sıralama olmadığını ifade eden Varank, şöyle konuştu: "Endeks oluşturulurken, üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alınmıştır. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, Türkiye Bilimler Akademisi ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 247 kurum katkılarını sunmuştur." Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 10'da yer alan üniversitelerin isimlerini açıklayan Varank, ODTÜ'nün 93,16 puanla listenin ilk sırasında yer aldığını, ikinciliği 90,16 puanla İTÜ'nün, üçüncülüğü 85,49 puanla Sabancı Üniversitesinin elde ettiğini aktardı.

  • 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları şöyle:
  • 1 - ODTÜ: 93,16
  • 2 - İTÜ: 90,16
  • 3 - Sabancı Üniversitesi: 85,49
  • 4 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 84,42
  • 5 - Boğaziçi Üniversitesi - 83,33
  • 6 - Yıldız Teknik Üniversitesi: 81,40
  • 7 - Gebze Teknik Üniversitesi: 77,82
  • 8 - Hacettepe Üniversitesi: 75,93
  • 9 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 75,64
  • 10 - Ege Üniversitesi: 70,66


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