​En iyi şehirler arasına girdik​

İstanbul, “Time Out” dergisinin 2021 yılında dünyanın en iyi şehirleri listesinde yer buldu. Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, dünyanın dört bir yanından editörler ve yaklaşık 27 bin kent sakininin katılımıyla oluşturduğu ankette, her şehrin gece hayatı, restoranları ve kültürel özellikleri ile şehrin topluluk ruhunu göz önünde bulundurdu. Şehirlerin çevresel girişimlerinin yanı sıra aktivizme bağlılıklarının da incelendiği dergide, San Francisco’daki “ilericiliğin, kabulün ve sürdürülebilirliğin rakipsiz kombinasyonunun” kenti en üst sıraya yerleştirdiği ifade edildi.

PİYASA SAĞLAM DURDU

Dergide yayınlanan makalede İstanbul’a yer verilmesi şu şekilde açıklandı; “İstanbul Covid’den büyük darbe aldı ama şehir yenilmedi. Türk sermayesi ve onun gözü pek girişimcileri, fırtınayı atlatmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekten adım attılar. Sen Güvende Kal (‘Güvende Kal’) gibi topluluk projeleri aracılığıyla şehir pandemi sırasında moralini yüksek tuttu.”

TURİSTİK KARARLARI ETKİLİYOR

Dergi, topluluk ruhu, Kovid-19 salgınına verdiği yanıt ve ABD’deki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olması nedeniyle San Francisco şehrini başarılı buldu. Her yıl düzenli olarak bu oylamayı yapan dergiden çıkan sonuçlar okurlarının bir sonraki sezonda turistik aktivite kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Birinciliği ABD’den San Francisco’nun aldığı listede, ikinci sırayı Amsterdam üçüncü sırayı ise Manchester aldı.