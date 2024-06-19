En iyi şoför eve sağlıklı dönendir

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bayram tatili boyunca hız denetimleri 24 saat esasına göre radar ile geceleri de sürüyor. Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi, 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi de yaralandı. Ekipler 375 bin 311 aracı denetledi, 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca da diğer hususlardan işlem yapıldı. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” mesajını paylaştı.