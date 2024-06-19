|
Gündem

En iyi şoför eve sağlıklı dönendir

Bayram tatilinde üç günde 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Bartın’da TIR şoförlüğü yapan Necla Hanım’ın sözleriyle uyardı: En iyi şoför, sağlıklı evine giden şoför.

04:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 05:22 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Adıyaman'daki kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'daki kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bayram tatili boyunca hız denetimleri 24 saat esasına göre radar ile geceleri de sürüyor. Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi, 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi de yaralandı. Ekipler 375 bin 311 aracı denetledi, 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca da diğer hususlardan işlem yapıldı. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” mesajını paylaştı.


NECLA ABLADAN ÇAĞRI: HAYATLA YARIŞILMAZ

Yerlikaya sosyal medya hesabında, Bartın’da TIR şoförlüğü yapan Necla Hanım’ın görüntülerine de yer verdi. Şoför koltuğunda seyir halinde çekilen videoda Necla Hanım, “Hayatla yarışılmaz, gerçekten yarışılmaz. Hayat bir var bir yok. En güzel gün, sağlıklı gün. En iyi şoför, sağlıklı evine giden şoför” sözleriyle, trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Bakan Yerlikaya da paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Necla Ablamız, bir anne hassasiyetiyle, kurulan hayallerin yolda kalmaması için şöyle diyor: ‘En güzel gün sağlıklı gün, en güzel şoför evine sağlıkla giden şoför.’ Bu anne öğüdüne kulak verelim ki, yolun sonu bayram olsun.”


#Kurban Bayramı
#kaza
#trafik
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Borsa açılış tarihi yatırımcının takibinde! İşte Borsa İstanbul açılış tarihi