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En kısa sürede atlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Türkiye’ye destek gönderen ülkelere teşekkür eden Erdoğan, “İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​En kısa sürede atlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde yangın bölgelerindeki son durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Erdoğan, “Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

GÜÇLÜ DAYANIŞMA GÖSTERDİLER

  • “İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

YKS tercihlerine uzatma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti: “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23.59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.”
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