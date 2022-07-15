En tehlikeli diaspora

17/25 Aralık’ta başlayan süreçle birlikte Ermeni diasporası ve PKK’ya yakın marjinal gruplardan oluşan Türkiye karşıtı cepheye Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) de katıldı. FETÖ’nün bu cepheye aidiyetinin kısa süreli olmadığı, örgütün Türkiye düşmanlarıyla uzun soluklu bir yolculuğa çıktığı görüldü.

EĞİTİM İMAJIYLA LOBİ

FETÖ, birçok bölgede ve ülkedeki faaliyetlerini, açtığı okullar ve üniversiteler vasıtasıyla yürütüyor. FETÖ’nün sadece ABD’de 140 civarında sözleşmeli okul yönettiği biliniyor. Örgüt “kaliteli eğitim” imajıyla söz konusu ülkelerin yönetici elitlerine ulaşmaya çalışıyor. FETÖ, okullar üzerinden girdiği ülkelerde daha sonra ticaret, medya, sivil toplum ve lobi çalışmalarını geliştiriyor. Örgütün Kıta Avrupası, ABD, Kanada, Afrika Kıtası ve Orta Asya’da eğitim, ticaret, lobi çalışmaları ve çeşitli dillerde çıkan gazeteleri bulunuyor. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, FETÖ diasporasının yurt dışında Türkiye’yi hedef alan faaliyetlerini değerlendirdi.

5 FARKLI DİASPORA İLE MÜCADELE

Doç. Dr. Enes Bayraklı, Türkiye’nin ülke içinde FETÖ ile mücadelede büyük mesafe kat ettiğini fakat Türkiye’yi bekleyen esas tehlikenin FETÖ diasporasının yurt dışında Türkiye’yi hedef alan faaliyetleri olduğunu söyledi. Bayraklı, “Türkiye maalesef uluslararası güçler tarafından kaşınan sorunlar neticesinde kendi içinden çıkan ve yine bu güçler tarafından Türkiye’ye karşı kullanılan birden fazla diaspora ile mücadele etmek zorunda kalan bir ülke. Bu güçler tarafından kışkırtılan Ermeni milliyetçiliği sonucu ortaya çıkan Ermeni diasporası, Kürt meselesinin kaşınması sonucu ortaya çıkan PKK diasporası, Alevi meselesinin provoke edilmesi sonucu ana akım Alevilikten ve İslamiyet’ten kopartılarak sekülerleştirilen radikal Alevi diasporası gibi toplulukların Batılı güçler tarafından çeşitli mekanizmalarla desteklendiği ayan beyan ortada. Son dönemde bunlara, Sünni İslam’ın manipüle edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içerden teslim alınması amacıyla projelendirilen ve 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri başarısız kalınca yurt dışına kaçan FETÖ diasporası da eklendi” dedi.

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SESSİZ VE DERİNDEN SIZILIYOR

Diğer diasporalara nazaran birk aç ülke ya da kıtada değil neredeyse tüm dünya çapında örgütlendirilen terör örgütünün Türkiye’ye verdiği ve vereceği zararların üzerinde durulması gerektiğini belirten Bayraklı, “Örgütlendiği ülkelerin tamamında basın, akademi, think-tankler, STK’lar ve bürokrasi gibi kamuoyu ve devlet politikalarına yön veren kurumları hedef alan FETÖ’nün özellikle Türkiye ile sorun yaşayan ve FETÖ’yü Türkiye’ye karşı kullanmak isteyen ülkelerde kök saldığı ortada. Diğer taraftan Türkiye ile sorun yaşamayan Afrika, Orta Asya ve Balkanlar gibi bölgelerde ise arkasındaki malum istihbarat örgütünün desteği ile çok uzun vadeli sessiz ve derinden bir sızma harekâtı gerçekleştirdiği görülmekte” diye konuştu.

HALKTAN YEDİĞİ DARBE İNTİKAMA YÖNELTTİ

Türkiye’nin bu diasporaya karşılık ülke bazlı bir mücadele stratejisi geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Bayraklı, “Türk halkından ve Türk devletinden yediği büyük darbeden dolayı Türkiye’ye karşı kin, nefret ve intikam hisleri ile dolu olan FETÖ, Türkiye’den tamamıyla sökülüp atılsa bile daha çok uzunca bir dönem Türkiye’yi yurt dışında meşgul edecek bir diasporaya dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla Türkiye bu gerçeği dikkate alarak FETÖ ile bulundukları ülkelerin siyasi ve kültürel şartlarını ve bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerini dikkate alan ülke bazlı bir mücadele stratejisi geliştirmek zorundadır” ifadelerini kullandı. 