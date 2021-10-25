​Enerjide Afrika atılımı

Afrika açılımını geliştirerek sürdüren Türkiye, kıtada enerji alanında da atılımlara imza atıyor.

Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacmi 2003 yılında 5,3 milyar dolar iken şu an 25 milyar doları aşarken açılım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta üç ülkeyi kapsayan Afrika ziyaretinde enerji alanında yeni adımlarla desteklendi. Enerji, hidrokarbon ve madencilik alanında iş birliği yapılacak.

YELPAZE GENİŞ

Yeni dönemde yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrik dağıtımı ve iletimi konularında iş birliği hayata geçirilecek. Madencilik mevzuatı, maden kaynaklarının keşfi, jeolojik arama, laboratuvar çalışmaları, maden atıklarının muhafazası ve imhası konularında iş birliği kapsamında da Türkiye Afrika’da jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarıyla rezerv tespitleri gerçekleştirecek.

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LNG TİCARETİ

Afrika ile ham petrol ile petrol ürünleri ve LNG ticareti de yapılacak. Petrol ve doğal gaz alt yapısının inşası, doğal gazın sıvılaştırılması ile petrol ve doğal gazın aranması, taşınması ve pazarlanması konularında iş birlikleri öngörülüyor.

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