Enerjide ilklerin yılı

Türkiye, 2022'de enerji adına yapılan keşif ve yatırımlarla uzun vadedeki stratejik önemini artıran adımlar attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Verimli bir yıl olan 2022'de enerji adına birçok ilke imza attık. Doğal gaz, petrol ve madencilik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerin yanı sıra tüm dünyada ses getirecek altyapı çalışmalarına imza attık” ifadesini kullandı. Dönmez, enerjide 2022’de yapılan çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

FİLYOS TESİSİNDE SONA YAKLAŞILDI

Doğal gaz ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Dönmez, “Sakarya gaz sahasındaki yılın son ayında eklenen yeni keşfimizle birlikte toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizi halkımızla buluşturma konusundaki çalışmalarımızda sona yaklaştık” dedi.

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Bu alandaki yatırımları özetleyen Dönmez, "Doğal gaz arz güvenliğini sağlama ve enerjide merkez ülke olma konusundaki altyapı çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Aralıkta devreye aldığımız Silivri doğal gaz depolama tesisi, toplam 4,6 milyar metreküp kapasitesi ve yüzde yüz doluluk oranıyla, kendi alanında Avrupa’daki en büyük doğal gaz deposu. Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin kapasitesi ise 1,2 milyar metreküpe ulaştı" diye konuştu.

PETROL KEŞİFLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Bu yılki petrol keşiflerinin yüzleri güldürdüğünü belirten Dönmez, "Adana’da 8 milyon, Şırnak Şehit Esma Çevik sahasında net 150 milyon varillik petrol keşfi yaptık. Şırnak Şehit Esma Çevik sahasında günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor. Saha 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri oldu" şeklinde konuştu. Dönmez şu bilgileri verdi: "Bu yıl dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin keşfi gerçekleşti. Elementleri işleyecek tesisi 2023 yılında devreye alacağız. Bu yıl ayrıca madencilikte uç ürün üretme politikamızla Türkiye’nin ilk ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı. Bor cevherini işleyerek yeni bir ürüne çevirecek tesis yıllık 800 ton kapasiteye sahip."

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KURULU GÜÇ 100 BİN MEGAVATI AŞTI

Elektrikte kurulu gücümüz 100 bin megavatı aştı. Yılın ilk on ayında işletmeye alınan elektrik üretim santral sayısının yüzde 94’ü yenilenebilir enerji kaynaklı. Toplam yenilenebilir kaynakların kurulu gücü yüzde 54’e ulaşırken, bu yıl elektrik üretiminin yüzde 44’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu hâliyle Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da beşinci, dünyada on ikinci sırada yer alıyor.

REAKTÖRLERİN İNŞASI SÜRÜYOR

Sahada 20 binin üzerinde çalışanla Akkuyu NGS’nin çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Fatih Dönmez, "Bu yıl temeli atılan dördüncü reaktörle birlikte tüm reaktörlerin inşaatı aynı anda devam ediyor. 2023 yılında nükleer yakıtın teminini sağlayarak birinci ünitenin elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz. 2023 yılı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla doğal gazdan nükleer enerjiye, yenilenebilir enerjiden ileri teknoloji maden ürünlerine yeni keşiflerin ve yatırımların yılı olacak” diye konuştu.

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