Enerjide kardeşler zirvesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenlenmesini öngördüklerini söyledi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda Türkmenistan ile Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu kurulmasını içeren mutabakat zaptının onaylanmasının içeren yasa teklifi ele alındı. Komisyonda konuşan Bakan Yardımcısı Önal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan zirvesinin önümüzdeki hafta Türkmenistan'a yapılacağını bildirdi.