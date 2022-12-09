Enerjide kardeşler zirvesi

​Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Bu duruma gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti' ifadelerini kullandı.



