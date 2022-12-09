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ANKARA

Enerjide kardeşler zirvesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenlenmesini öngördüklerini söyledi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Enerjide kardeşler zirvesi
Sedat Önal (Arşiv)

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenlenmesini öngördüklerini söyledi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda Türkmenistan ile Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu kurulmasını içeren mutabakat zaptının onaylanmasının içeren yasa teklifi ele alındı. Komisyonda konuşan Bakan Yardımcısı Önal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan zirvesinin önümüzdeki hafta Türkmenistan'a yapılacağını bildirdi.

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