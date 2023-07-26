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Enerjisini güneşten sağlıyor

Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü artırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, GES ile belediyenin hem gelir elde ettiğini hem de çevreci atılımlar yaptığını söyledi.

04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretmeye devam ediyor. Davutlar Mahallesi’nde 1 megavat gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapması planlanıyor. 4 yılsonunda ise elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak. GES ile birlikte Karesi Belediyesi, çevreci çalışmalara da destek oluyor. Doğal yollarla üretilen yeşil enerji ile örnek oluyor.


BELEDİYEYE GELİR ELDE EDİCİ PROJELER

Üretime başlayan GES’te incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Karesi Belediyesi olarak kendi tükettiğimiz elektrik enerjisini kendi kaynaklarımızla, Güneş Enerjisi Santralleriyle karşılamak ve milli ekonomiye bir katkı sağlamak istedik. GES 1 megavatlık bir yatırım. Bunu 5 megavata çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” dedi.


#Karesi Belediyesi
#enerji
#güneş
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