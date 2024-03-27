Enflasyon düşecek elimiz rahatlayacak

Aksaray mitinginde 35 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.”

DÜNYA İLE YARIŞ HALİNDEYİZ

“Bugün ülkemizin yeni vizyonuna, yeni hedeflerine uygun şekilde kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Milletçe, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak, bugünlere gelebildik. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir.”

HEP BEKLENEN OLACAĞIZ

“Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz, ordumuzu daha da güçlendireceğiz, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, aile yapımızı daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız, gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız, medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız, imanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz, hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz, hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz. Hep beklenen olacağız. Çünkü biz, Türkiye'yiz. Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi

çağımız yapmakta kararlıyız.”

Aksaray

Bu oyunu hep beraber bozacağız

“Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz” diyen Erdoğan, ülkenin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevrelerin muhalefeti de kullanarak milleti karamsarlık bataklığına sürüklemek istediklerini dile getirdi. Erdoğan, bu çevrelerin, Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız.”

9 Mayıs’ta görüşecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor. 9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. NTV’de yer alan habere göre gündemde terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki iş birlikleri masadaki kritik başlıklar olacak.

Yozgat

ÇIRAK BAŞKAN SELEFiNDEN FASON ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal’in yerine binbir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı” dedi.

Yozgat mitinginde 50 bin kişiye seslenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi. “Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya talibiz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca meseleye daima böyle baktık. Kazandıkça kibri büyüyenlerden değil tevazu sahibi olanlardan olduk.”

HİZMET ETMENİN PEŞİNDEYİZ

“Bugün de aynı yerdeyiz. Hakkın rızasını kazanmak, halkımızın hayır duasını almak dışında gönlümüzün meylettiği hiçbir şey yok. Sadece şu gök kubbede hoş bir sada bırakalım yeter. Son nefesimize kadar istikametimizi bozmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim duruşumuz da amacımız da niyetimiz de bellidir. Eksiğimiz kusurumuz olsa da niyetimiz sağlamdır. Biz sadece iş yapmanın, eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etmenin peşindeyiz.”

MOTOR SU KAYNATTI!

“Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimdeki yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler. Ama ‘13. Cumhurbaşkanımız’ diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal’in yerine binbir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden muvazene kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı.”

PARALARI AÇIKLAYAMIYOR

“Özgür Efendi ‘Bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak’ havasında. 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Her gün konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Hatta arada CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızdan övgü ile bahsettiği de oluyor. Hatta bazen belediye başkan adayını sahneye bile çıkaramıyor. Ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan deste deste taşınan dolarlar, avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Akıllı telefondan banka uygulamasıyla 30 saniyede halledebilecekleri bir işlem için 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor.”

SEÇMENİN İRADESİNİ PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

“Daha kapalı kapılar ardından DEM’le kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan ‘İttifak mittifak yok’ diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere. Ancak bundan her iki partinin seçmenin de haberi yok. Kendilerine oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. 31 Mart seçimleri Türk siyasetinin bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak.”







