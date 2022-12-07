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ANKARA

Engelleme yok CHP’nin yalanı var

CHP'li başkanlar tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesi meclisinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de “En küçük bir engelleme olmadığı halde, engellenme yalanı ile bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Engelleme yok CHP’nin yalanı var
11 büyükşehir belediyesi meclisinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi.

CHP'li başkanlar tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesi meclisinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Maalesef bu 11 büyükşehir belediyesi kamuoyuna kendi projeleriyle çıkıp bunları tartıştıramadıkları için kendilerini bir algı operasyonuyla, beceriksizliklerini de yalan rüzgarıyla kapatmak istiyorlar" diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de “En küçük bir engelleme olmadığı halde, engellenme yalanı ile bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup başkanvekillerini kabul etti.

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