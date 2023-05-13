Engelli asker adaylarına kınalı tören

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle temsili olarak askere gidecek gençler için kına programı düzenlendi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Müftüsü Recep Eren ve engelli gençler aileleriyle birlikte katıldı. Temsili olarak askere gidecek olan engelli gençlerin kınaları yakıldı.

Programın ardından bir konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Dünya Engelliler Haftası olması münasebetiyle vatani görevini yerine getirecek olan 5 engelli evladımızın dualarla kınalarını yaktık. Allah nasip ederse bu gençleri vatan toprakları korumak üzere yarın görev yapacakları birliklerine göndereceğiz. Biz bu programı her yıl tekrarlıyoruz. Şu ana kadar 8 yıldan beri yaptığımız bu programlarda 40’ın üzerinde engelli yavrumuzu askeri gönderdik. Evlatlarımız vatani görevlerini yapıp evlerine dönecekler” dedi.