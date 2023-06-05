Engellilere askere uğurlama kınası

İstanbul Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde eğitim gören engelliler; bir günlük temsili askerlik yaptı. Engelliler için öncesinde kına programı düzenlenip asker uğurlaması yapıldı. Engelliler, Hasdal Kışlası’nda düzenlenen Temsili Askerlik Uygulaması Töreni’nde asker olmanın gururunu yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de kışladaki törene katılarak engellilerin heyecanına ortak oldu. Evlatlarını asker kıyafetleriyle gören ailelerin duygulandığı gözlendi. Törenin sonunda engelliler temsili terhis belgelerini, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve kuvvet komutanlarının elinden aldı.