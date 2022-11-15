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MALATYA

Engellilerin erişim menzilleri uzadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, akülü araç kullanan engelli vatandaşlar için 5 farklı noktada daha araç şarj istasyonu kurarak erişim menzillerini uzak noktalara taşıdı. Özgürce gezebilecekleri alan genişleyen engelli vatandaşlar ücretsiz hizmetten memnun kaldı.

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Malatya Yeni Şafak
Engellilerin erişim menzilleri uzadı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, akülü araç kullanan engelli vatandaşlar için 5 farklı noktada daha araç şarj istasyonu kurarak erişim menzillerini uzak noktalara taşıdı.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine katılmalarını sağlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya kent merkezinde 5 farklı noktaya kurulan şarj istasyonları sayesinde, akü şarjı eksik olan engelli vatandaşlar araçlarını bu noktalarda şarj ederek enerji sıkıntısı yaşamadan gönüllerince gezme fırsatına kavuşmuş olacaklar.

DAHA HIZLI DOLACAK

Engelli vatandaşlar için daha önceden eski belediye meydanı ile Dörtyol mevkiinde iki adet şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilmişti. Son olarak Hürriyet Parkı, Kernek Meydanı, Soykan Meydanı, Nikâh Sarayı ve Büyükşehir Belediyesi yanına (Sümer Camii önü) kurulumu gerçekleştirilen 5 yeni şarj istasyonu engelli vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

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