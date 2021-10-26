​Engelliye yatılı şefkat

Devlet bakıma muhtaç yaklaşık 18 bine yakın engelliye otel konforunda yatılı bakım hizmeti veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2016 yılında başlattığı projeyle bünyesinde kurduğu 270 özel bakım merkeziyle Türkiye’nin dört bir yanında bakıma muhtaç olan on binlerce engelliye, 5 yıldızlı otel konforunda yatılı bakım hizmet veriyor. Bedensel, zihinsel ve ruhsal engeli nedeni ile günlük gereksinimlerini yerine getiremeyecek durumda olan engelli bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan bakım merkezlerinden ücretsiz olarak yatılı bakım hizmeti alabiliyor.

PİKNİK BİLE DÜZENLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faliyet yürüten bakım merkezlerinde 24 saat esasına göre yatılı bakım hizmeti veriliyor. Sabah, öğle, akşam yemeğinin verildiği bakım merkezlerinde, engelli bireylerin kişisel bakımları hasta bakıcılar tarafından günlük olarak yapılıyor, sorumlu hemşireler engelli bireylerin sağlık durumlarını kontrol ediyor, kronik hastalığı olan engelli bireylerin ilaçları yine düzenli olarak kullandırılıyor. Giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Her ay düzenli olarak engelli bireyler için sinema, gezi, piknik gibi sosyal etkinlikler düzenleniyor.

REKLAM

RAPOR ŞARTI VAR

Yatılı bakım merkezlerinden engelli sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı engelli birey” olduğu belirtilen engelliler yarar-lanabiliyor. Bakım Merkezi’ne yerleştirilmek istenilen bir engelli için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il Müdürlüğü’ne başvurulması gerekiyor. Bakım merkezlerine yerleştirilen engelli bireylerin tüm giderleri bakanlık tarafından karşılanıyor.

Sırat’ı geçmek gibi