Engelsiz Çocuk Evi’nde özel kutlama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazşehir Mahallesi’nde açılan Engelsiz Çocuk Evi’nde çocuklarla ne denli yakından ilgilenildiğini gösteren bir etkinlik yapıldı. Engelsiz Çocuk Evi öğrencilerinden Ayşe Nisa’nın doğum günü için yapılan kutlamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Üzerinde Ayşe Nisa’nın fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasını Ayşe Nisa ile birlikte kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra da tek tek çocuklara pastayı tattırdı. Başkan Mustafa Çelik, özel kutlamada Ayşe Nisa ve tüm çocuklara hediyeler verdi. Başkan Çelik, çocukların oyununa da katıldı ve her biriyle ayrı ayrı ilgilendi.

‘AİLELERİN DUASI BİZE YETER’

Otizmli, down sendromlu ve farklı gelişen çocuklar için açılan Engelsiz Çocuk Evi’nde sık sık çocuklarla bir araya geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Çocukların gözündeki pırıltıyı görünce yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu çok daha iyi fark ediyoruz. Anne babaların da dualarını almak bizim işlerimizi kolaylaştırıyor ve bereketlendiriyor” dedi. Başkan Çelik, çocukların daha sosyal olabilmeleri için doğum günü ya da benzeri etkinlikler yaptıklarını da kaydetti.

Doğum günü kutlanan Ayşe Nisa’nın Annesi de çocuğu için böylesi özel bir gün tertip edilmesi nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.