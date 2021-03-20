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ANKARA

Engelsiz Kafe’de öncelik müşteri memnuniyeti

Engelsiz Kafe’de öncelik müşteri memnuniyeti

Ankara Kahramankazan Belediyesi, engelli bireylere yönelik örnek bir projeyi hayata geçirerek Engelsiz Kafe’yi hizmete soktu. Tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı kafede çalışanlar, misafirlerinin kafeden memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Mart Çanakkale Zaferi’nde hizmete giren Engelsiz Kafe’nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından hep birlikte kesildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nde hizmete giren Engelsiz Kafe’nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından hep birlikte kesildi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Kafe düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde hizmete giren Engelsiz Kafe’nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından hep birlikte kesildi. Kafenin ilk mönüsü ise günün anlamı dolayısıyla Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçiklerin sıklıkla tükettiği ekmek ve üzüm hoşafı oldu.

ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  • Farklı engellere sahip 11 bireyin çalıştığı kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler engelliler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin kafeden memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, ilk iş gününde kafe çalışanlarını yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte mutfağa girdi. Oğuz ve kafe çalışanları müşterilere birlikte hizmet etti. Oğuz ayrıca işletmenin ilk ‘siftahını’ da kasaya bıraktı.

Başkan Serhat Oğuz, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirtti. Engelsiz Kafe’nin açılışını geçen yıl yapacaklarını, ancak pandemi dolayısıyla bunu ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Oğuz, “Tüm işletmesi engelli kardeşlerimiz tarafından yapılan ve gelirinin de yine kendilerine bırakıldığı kafemiz, ilçemize ayrı bir renk katacak. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterecek. Kafede çalışanlarımızın sayısını da artıracağız. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin leziz tatlarını tatmak için davet ediyoruz” diye konuştu.

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