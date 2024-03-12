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Engelsiz seferberlik ilan edeceğiz

İlk iftarını engelli vatandaşlarla açan Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Engelli kardeşlerim, şehrin her imkanından, eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak" dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:08 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ilk iftarını Beyoğlu’nda engelliler ve aileleri ile yaptı. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Kurum, "Bugün yüreklerimiz Filistin için çarpıyor. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere, tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.

Engellilere hitap eden Kurum, "Sizleri Risksiz İstanbul’un yanında Engelsiz İstanbul’a, Çilesiz İstanbul’a kavuşturacağız.

İstanbul’da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan’dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm İstanbulluların ellerini engellilerin mutluluğu için birleştireceklerini söyleyen Kurum, İstanbul Özel Eğitim Kampüsünün inşasına süratle başlayacaklarını, burada çalışacak uzmanların 7/24 engellilerin hizmetkârı olacağını belirtti. İstanbul’da 10 yeni engelsiz yaşam merkezini hızla açacaklarını aktaran Kurum, Anadolu ve Avrupa yakasında iki otizm merkezi kuracaklarını kaydetti. Kurum, "Yani engelliler şehre uyum sağlamayacak, İstanbul baştanbaşa engellilere uyacak" ifadelerini kullandı.




#Siyaset
#Yerel Seçim
#Murat Kurum
36 dakika önce
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