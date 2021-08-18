Gündem Engelsiz Yaşam Merkezi hayatları kolaylaştıracak
BURSA

Engelsiz Yaşam Merkezi hayatları kolaylaştıracak

‘İnsan Merkezli’ çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelsiz Yaşam Merkezi hayatları kolaylaştıracak ​
‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerle; engellilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, şimdi de ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

‘İnsan Merkezli’ çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor. ‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerle; engellilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, şimdi de ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

HAYIRSEVER ÜSTLENDİ

  • ‘Makbule- Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapım protokolü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Hayırsever İş İnsanı Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Yıldırım tarafından imzalandı. Yapım işini üstlenen hayırsever iş insanı Yıldırım, “Böyle bir hayrı işlememize vesile oldukları için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOK YÖNLÜ TESİS

Yiğitler Mahallesi’nde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında inşa edilecek merkez engelli bireyler ile ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak. Toplam inşaat alanı 5 bin 978 metrekare olan ve 5 bin metrekare de açık alanı bulunan projede; 1 adet çok amaçlı salon ve fuaye alanı, engelli koordinasyon birimi, kadın ve erkek terapi havuzları, 2 adet fizyoterapi odası, 1 adet spor salonu, idari ofisler, çocuk oyun alanı, bekleme alanları yer alacak.

Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.