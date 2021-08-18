Engelsiz Yaşam Merkezi hayatları kolaylaştıracak ​

‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerle; engellilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, şimdi de ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

‘İnsan Merkezli’ çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor. ‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerle; engellilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, şimdi de ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

HAYIRSEVER ÜSTLENDİ

‘Makbule- Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapım protokolü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Hayırsever İş İnsanı Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Yıldırım tarafından imzalandı. Yapım işini üstlenen hayırsever iş insanı Yıldırım, “Böyle bir hayrı işlememize vesile oldukları için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOK YÖNLÜ TESİS

Yiğitler Mahallesi’nde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında inşa edilecek merkez engelli bireyler ile ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak. Toplam inşaat alanı 5 bin 978 metrekare olan ve 5 bin metrekare de açık alanı bulunan projede; 1 adet çok amaçlı salon ve fuaye alanı, engelli koordinasyon birimi, kadın ve erkek terapi havuzları, 2 adet fizyoterapi odası, 1 adet spor salonu, idari ofisler, çocuk oyun alanı, bekleme alanları yer alacak.