​English Time’de hedef 150 şube.

Fethi Şimşek tarafından 1997 yılında Şirinevler’de tek şube olarak kurulan, 2004 yılına gelindiğinde 16 şube olarak serüvenine devam eden ve dil eğitim sektörünün önemli markalarından olan English Time Dil Okulları ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, 2023 yılını “Tüm Dünya İngilizce Konuşacak!” sloganı ile karşılıyor.

2017 yılında, 26 şubeyle CEO olarak göreve gelen, eğitimci ve iş adamı kimliği ile tanınan Fatih Şimşek yönetimiyle, tüm dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınını, innovatif projeler geliştirerek hayata geçiren ve 41 şube yeni şubeyle büyüyerek atlatan English Time Dil Okulları, 2023 yılında rotasını Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere çevirmiş durumda.

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DİJİTAL ALANDA ATILIM YAPACAK

Türkiye’de hali hazırda aktif olarak eğitim veren 67, açılış ve hazırlık sürecinde olan 23 şubesinden sonra, ‘26. yılımızda Avrupa ve Amerika’da 26 Şube’ vizyonu ile 2023 yılına hazırlanmakta. English Time Dil Okulları CEO’su Fatih Şimşek ve genel merkez yönetim kadrosu önderliğinde, 2023 yılı Ocak ayında Avrupa’nın göz bebeği olan Prag kentinde yapılacak olan 26. Vizyon toplantısında, tüm şubeler ile 2023 vizyonu ve projeleri paylaşılacak. Dijital eğitim alanında da ciddi atılımlar yapmaya hazırlanan English Time Dil Okulları, bu projelerini de 2023 yılında aktif hale getirecek.

HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Yurt dışı operasyonlarını yürütürken yurt içi faaliyetlerine de tam gaz devam etmeyi hedefleyen English Time Dil Okulları Genel Merkezi, 2023 yılında direkt Fatih Şimşek’e bağlı iki farklı yönetim ekibiyle yoluna devam edecek. Bu organizasyon şeması üzerine 1 yıldır çalıştığını belirten Fatih Şimşek, “Her işletmenin bir dili vardır ve ben de işletmemle aynı dili konuşuyorum. İşletmem bana yurtdışına açılmamız gerektiğini söyledi ve ben de ekibimle birlikte işletmemin bu isteğini yerine getiriyorum” açıklamasında bulundu.