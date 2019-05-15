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POLİTİKA

Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında yeni karar

Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında yeni karar

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berberoğlu ve Gül adliye önünde açıklama yaparken.
Berberoğlu ve Gül adliye önünde açıklama yaparken.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, sanık Gül ve avukatların son savunmalarının ardından dosyayı karara bağlayacağını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmanın kapalılık kararına son vererek, aleni duruşmaya geçti. Kapalılık kararının kaldırılmasının ardından izleyiciler ve basın mensupları salona alındı.

  • Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkındaki ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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