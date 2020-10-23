Enis Berberoğlu'nun itirazına ret

Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına yönelik itiraz hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Mahkeme, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına karar vererek reddetti.
Ne olmuştu?
MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.