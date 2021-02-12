Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulunmuştu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini reddetti.
Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, fezlekenin hukukun temel ilkelerine, usul ve yasaya aykırı olduğu savunulmuştu.
Dilekçede, keyfilik içeren, Berberoğlu'na karşı husumet güdüldüğü öne sürülen fezlekesinin iadesi istenmişti.
Avukatlar, usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesini talep etmişti.