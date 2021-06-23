Gündem Enişte ve kayınçodan 7 milyon liralık vurgun Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi
ESKİŞEHİR

Enişte ve kayınçodan 7 milyon liralık vurgun: Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi

Eskişehir'de kurdukları ‘Ankaway’ isimli saadet zinciriyle üye toplayıp, bu kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol ile kardeşi ve kayınbiraderinin de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, iki yılda 7 milyon lira toplandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Enişte ve kayınçodan 7 milyon liralık vurgun: Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi
İki yılda ‘saadet zinciriyle’ 7 milyonluk vurgun.

Eskişehir’de oturan Eren Düzyol, 2016 yılında 'Ankaway' adlı şirket kurup aynı isimde internet sitesi açtı. Bu site üzerinden çeşitli duyurularla üye toplayıp, üyelere 4 ay içerisinde günde 4-12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç sağlayacakları vaat edildi. Üyelere paket satın almaları, her paketin 4 ay süreli olduğu, reklam izlenince 8 ile 11 lira para kazandıracağı söylendi. Sisteme giriş tutarı ise 2016 yılında 750 lira, 2017 yılında ise 1000 lira olarak belirlendi. Bu sistemle en az 7 milyon lira toplandığı, şirketin kurucusu olan Eren Düzyol’un müşterilerin güvenini kazanmak için ilk birkaç ay hesaplarına düzenli olarak para yatırdığı ancak daha sonraki aylarda ödemesi gereken tutarı ödemediği iddia edildi.

Farklı illerden para yatıranların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 42 sayfalık iddianame, 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin 7 kişinin mağdur, 1 kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede kurucu Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında, suçun 3’ten fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında arttırılması talep edildi.

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
GÜNDEM
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

Site ve sistem üzerinde yapılan incelemede, yatırılan paranın yüzde 60 kadar kazanç verdiği, sisteme girmek için 750 lira para yatırılması gerektiği ve 4 ay sonra yatırılan bu tutarın 1320-1500 lira olarak geri ödendiği, şirkete girip üye olduktan sonra açılan panelde 180 saniye reklam izlenmesi durumunda şirketin 1-13 lira arasında para ödediği, ayrıca bu sisteme 7 farklı kazanç türünün mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, tavsiye edip sisteme kazandırılan her 2 kişi için 250 lira ödeme yapıldığı, bu tutarın 440 liraya kadar çıkabildiği anlaşıldı. Ayrıca Ankaway sistemine para yatıran bir çok kişinin yatırdıkları anaparayı geri alamadıkları yönünde şikayetlerinin bulunduğu belirtildi.


Kadıköy’deki tekel bayide 4 saatte 70 bin liralık vurgun
GÜNDEM
Kadıköy’deki tekel bayide 4 saatte 70 bin liralık vurgun

MASAK HESAPLARINI İNCELEDİ

Ankaway adı verilen saadet zinciri kurucusu olduğu iddia edilen Eren Düzyol’un hesapları üzerinde MASAK tarafından inceleme yapıldığı da iddianamede yer aldı. Rapora göre, 2015 yılında 2 bin 693 lira hesaba nakit para girişi tespit edilirken, sistemin kurulduğu 2016 yılında ise nakit girişinin 11 milyon 657 bin 625 lira olduğu belirlendi.

Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Üç milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı: Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı
GÜNDEM
Üç milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı: Yaşlı vatandaşları dolandıran 19 sahte bankacı yakalandı

Thodex vurgununda yeni gelişme: Şirketin tüm hesapları incelenecek
EKONOMİ
Thodex vurgununda yeni gelişme: Şirketin tüm hesapları incelenecek

Ciğeri kediye emanet etmişler: Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar
GÜNDEM
Ciğeri kediye emanet etmişler: Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar

İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araç ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araç ele geçirildi

İstanbul Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun iddiası: Kaçmaya çalışırken yakaladık
GÜNDEM
İstanbul Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun iddiası: Kaçmaya çalışırken yakaladık
Abone Ol Google News
Konyadayangın faciası

Konya'da
yangın faciası

Alevlerin arasında kalan ​üç kardeş hayatını kaybetti
Diyarbakırda olmaz denilen güzellik

'Diyarbakır'da olmaz' denilen güzellik

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.
Zehir tacirlerine geçit yok

Zehir tacirlerine geçit yok

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.
Polis noktasına<br>dalıp dehşet saçtı

Polis noktasına
dalıp dehşet saçtı

​Kazada ikisi polis dört kişi yaralandı.
Enişte-kayınço vurgunu

Enişte-kayınço vurgunu

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.
Terör örgütü<br>DEAŞ'a operasyon

Terör örgütü
DEAŞ'a operasyon

​İstanbul merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.
Türkiye'yi<br>çok özledik

Türkiye'yi
çok özledik

​Yasak kalktı turist akını başladı.
Avlanma kısıtlanacak

Avlanma kısıtlanacak

​Oksijen cihazları denize bırakıldı.
Aşıda yeni dönem TURCOVAC

Aşıda yeni dönem TURCOVAC

​Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı.
Suikast ve katliamlar yılı

Suikast ve katliamlar yılı

​Doksanlı yıllar bir kaos ise 1993 bunun en görünen yüzü.
Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti.
Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

PKK, İzmir'deki saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirecek.
Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

​Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji.
Kanlı bir prova ve tertip

Kanlı bir prova ve tertip

​O saldırının önü arkası araştırılsın.
Karşıma çıkarsan fena yaparım

Karşıma çıkarsan fena yaparım

​Sezgin Baran Korkmaz, iki arkadaşı birbirine düşürdü.
Kırmızı listeye derin çizik

Kırmızı listeye derin çizik

​PKK'lı Ulaş Dersim öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.