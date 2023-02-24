Enkaz altındaki duyma engelli annesine saatlerce seslendi

İki blok 40 daireden oluşan Zaman apartmanında yaşadıklarını anlatan Güngören Belediyesi Arama ve Kurtarma Görevlisi Halil Tandoğan, 13 kişiyi kurtarmanın mutluluğunu yaşarken, kurtaramadıkları canlar için de günlerce ekip olarak ağladıklarını anlattı.

Eşim helallik istedikten sonra ruhunu teslim etti

Enkaz başında kendileriyle birlikte anne ve babasının kurtarılmasını bekleyen Yusuf Geziyen’in (22) saatlerce ‘Anne’ diye haykırışlarına şahitlik eden Halil Tandoğan, “Yusuf’un annesi Özgül Geziyen’in duyma engelli olduğunu öğrendik. Yusuf saatlerce enkaz başında annesinin kendisini duymayacağı bile bile ‘Anne beni duyuyor musun?’ diye bağırdı. Bir umut annesinden ses gelmesini bekledi. Kurtarma çalışmaları esnasında önce baba Mustafa Geziyen’e ulaştık. Mustafa bey, eşi Özgül Geziyen’in kendisinden helallik istedikten sonra ruhunu teslim ettiğini söyledi. Bu bizi çok etkiledi” diye konuştu.

Güngörenli arama kurtarma ekibini düğününe davet etti

Enkazdan Yusuf Geziyen’in babasını sağ çıkaran Güngören Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, anne Özgül Geziyen’in naaşını da oğluna teslim etti. 10 gün boyunca Zaman apartmanının enkasında toplam 13 kişiyi kurtaran 26 kişilik arama kurtarma ekibi günlerce uykusuz hayat kurtarmak için mücadele etti. Kurtarma çalışmaları sonrası İstanbul’a dönmek için yola çıkan ekibi Yusuf Geziyen düğününe davet etti. Yusuf Geziyen, “Başta Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir ve sizleri düğünümde görmek istiyorum. Nişanlımla konuştum. Düğün tarihi belli olur olmaz sizlere davetiye göndereceğim” ifadesini kullandı.

Yaralı bacağına turnike uygulayarak hayatta kaldı

Güngören Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Zaman sitesinde ‘Keskin’ ailesini de canlı olarak çıkardı. Anne Safiye, Baba Mustafa, 4 yaşındaki Mehmet, 8 yaşındaki Feyza Keskin’i canlı olarak çıkardıklarını söyleyen Arama ve Kurtarma görevlisi Halil Tandoğan, “Ailenin 19 yaşındaki üyesi Ali Fuat Keskin’i maalesef kurtaramadık. Baba Mustafa Keskin de deprem esnasında bacağından yaralanmıştı. Kendisine turnike uygulayan Mustafa Keskin, bu sayede hayatta kalmayı başardı. İlk yardım bilmenin bu tür durumlarda hayat kurtardığını bir kez daha gördük” dedi.

Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Göksun için seferber oldu

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Kahramanmaraş Göksun İlçesi 500 haneli Ericek Köyü’ne konteyner kent, merkezi banyo ve tuvalet kurdu. Köylülere, Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir ve ekibi tarafından erzak, kıyafet ve çadır dağıtımı da gerçekleştirildi. Güngören Belediyesi ekipleri halen bölgede erzak, kıyafet ve çadır dağıtımına devam ediyor. Ayrıca, Güngören Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı 6 ekskavatör, 9 JCS, 9 nakliye aracı, 2 kamyon, 3 adet hafriyat kamyonu ve 6 teknik personel deprem bölgesinde çalışmalara katıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda insan gücüne makine gücüyle destek verildi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nin yemek karavanı da Hatay’ın Belen İlçesi’nde depremin ikinci gününden beri bölge halkına sıcak yemek hizmeti veriyor.

Güngören halkı yardıma koştu

Öte yandan, Güngören Belediyesi deprem olur olmaz, Güngören Spor Kompleksi’ni acil durum merkezine dönüştürdü. Halktan ve hayırseverlerden gelen yardımları türlerine ayrılarak tek tek kolilendi. Bugüne kadar 50’nin üzerinde tır dolusu kuru gıda, bebek bezi ve maması, battaniye, kıyafet ve temizlik malzemesi depremzedelere ulaştırıldı.



