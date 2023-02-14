Enkaz altından çıkarılan Melisa'dan duygulandıran sözler: Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek

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23 yaşındaki Melisa’nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremden 123 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa’nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Kendisini kurtarmaya gelen madenci ile konuşan Melisa’nın, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.
Melisa Ülkü’nün kurtarıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Melisa’nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.