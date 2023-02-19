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Enkaz altından eşi ve çocuklarının cansız bedenini çıkardı: Bugün taziyeleri kabul ediyor yarın can kurtarmak için çalışmaya devam edecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinin bulunduğu bina yıkılan yardım derneği yetkilisinin Mahmut Küneşko'nun enkaz altındaki eşi ve üç çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Okan Tosun, "Mahmut kardeşimiz üzgün. Taziyeleri kabul ediyor bugün, yarın yeniden enkaza dönecek, can kurtarmak için çalışmaya devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:15 . 19/02/2023 Pazar
AA
14 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılan ANDA dernek koordinatörü Küneşko enkazdan eşi ve çocuklarının cansız bedenini çıkardı.

14 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılan ANDA dernek koordinatörü Küneşko enkazdan eşi ve çocuklarının cansız bedenini çıkardı.

Deprem sırasında Suriye'de bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin bu ülkedeki koordinatörü ve Hatay il sorumlusu Mahmut Küneşko, Antakya'da 14 gündür eşi ve 3 çocuğunun enkaz altında olduğu Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki binada arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede depremin 260. saatinde yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye'yi enkazdan sağ çıkaran dernek üyeleri, Küneşko'nun ailesine ulaşmak için de 8 katlı apartmanın enkazında var güçleriyle çalıştı.

Mahmut Küneşko ve derneğe bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, Küneşko'nun eşi Leyla (36), çocukları Ahmet (12), Sinemis (9) ve Belis İpek Küneşko'nun (2) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'YARIN CAN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'

ANDA Derneği Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine, ekip olarak umutlu bekleyişlerinin ardından cenazelere ulaştıklarını söyledi.

Cenazeleri, Küneşko ailesinin dairesinin enkazında bulduklarını belirten Tosun, "Mahmut kardeşimiz üzgün. Taziyeleri kabul ediyor bugün, yarın yeniden enkaza dönecek, can kurtarmak için çalışmaya devam edecek. Bizde pes etmek yok, babasını kaybedip ikinci gün gelen doktorumuz da var. Memleket meselesi bu, o yüzden canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.




#Hatay
#Deprem
#ANDA derneği
1 saat önce
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Enkaz altından eşi ve çocuklarının cansız bedenini çıkardı: Bugün taziyeleri kabul ediyor yarın can kurtarmak için çalışmaya devam edecek
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