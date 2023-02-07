Enkaz altından kurtarılmayı Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı noktalardan biri de Hatay oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden çok sayıda video da geliyor. O görüntülerden biri de Anktakya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın çektiği görüntü oldu. Videoda molozların arasında kurtarılmayı bekleyen bir depremzenin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin yakınlarına gönderdiği videoda kurtarılmayı beklerken kayda aldığı o anlar izleyenleri duygulandırdı.