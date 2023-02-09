Enkaz önünde siyasi miting: Kılıçdaroğlu dayanışma sözünü çabuk unuttu

Kılıçdaroğlu, şehri 14 yıldır yöneten CHP’li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkalarını da yanına alarak enkaz başında “Sorumlu Erdoğan'dır, 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum” dedi. İlk “Dayanışma içinde olacağız” diyen Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla verdiği sözü çabuk unuttuğunu ortaya koydu.

Provokasyonlarına dün de devam eden Kılıçdaroğlu, üç büyükşehir belediye başkanının, deprem bölgesindeki belediye ekiplerinin çalışmalarını alıntılayarak paylaştı. Kılıçdaroğlu, İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor” paylaşımını alıntıladığı mesajına; “Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar” yazdı. Kılıçdaroğlu aynı şekilde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” paylaşımını da alıntılayarak, “Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” yazdı. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın onardığı Hatay Havalimanı ile ilgili gerçekleri çarpıtmış oldu. Son olarak “Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın” diye tweet atan Kılıçdaroğlu, enkaz altındaki vatandaşları arayarak dalga geçtikleri için tutuklanan alçaklara “gençler” diyerek sahip çıktı.