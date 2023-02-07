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Enkazdakileri arayıp dalga geçmişlerdi: İfadesi ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve deprem sonrası enkaz altındakileri arayarak dalga geçtiği iddia edilen S.A. (16), polise ifade verdi.

14:18 . 7/02/2023 Salı
DHA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi.

'HESABIM ÇALINDI'

S.A. ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.





#tekirdağ
#deprem
#enkaz
#dalga geçtiler
#kahramanmaraş
1 saat önce
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Enkazdakileri arayıp dalga geçmişlerdi: İfadesi ortaya çıktı
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