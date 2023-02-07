Enkazdakileri arayıp dalga geçmişlerdi: İfadesi ortaya çıktı

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Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.
Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi.
S.A. ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.