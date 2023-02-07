Enkazdakileri arayıp dalga geçmişlerdi: İfadesi ortaya çıktı

Türkiye dün sabah büyük bir felakete uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, çok sayıda kentte yollar yarıldı, araçlar içine gömüldü, bazı bölgelere ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Kıyamet filmlerini aratmayacak görüntüler servis edilirken, arama kurtarma ekipleri depremzedelere ulaşmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda yolda büyük çatlak ve göçükler meydana geldi. Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda büyük yıkım meydana geldi.