|
Reklam
Reklam
Gündem

Enkazdan çıkarıp imha edecekler

Adıyaman’da zirai ilaç satan iş yerlerinin enkazında kalan ilaçlar, uzman ekiplerce çıkarılıyor. Sağlam olduğu tespit edilen ilaçlar sahiplerine teslim edilirken bozulan ilaçlar imha edilecek.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekipler ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor.

Ekipler ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor.

Adıyaman’da zirai ilaç satan iş yerlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan ilaçlar, uzman ekip tarafından güvenlik önlemleri altında çıkarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri, depremde yıkılan tarım ve hayvansal ilaç satışı yapan 6 iş yerinin enkazından, ürünlerin çıkarılması için uzman ekip oluşturdu. Koruyucu tulum giyen ekip, ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor. Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu ilaçların çevreye yayılması durumunda zarar verebildiğini kaydetti: “Buradan çıkartılan ilaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce depolara götürülüyor. Sağlam ilaçları sahiplerine teslim ediyoruz. Bozulmuş olanlar da depolanıyor. Daha sonra usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek.”



#Deprem
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Ordu Valisi Tuncay Sonel
1 saat önce
default-profile-img
Enkazdan çıkarıp imha edecekler
Bankalar batıyor ABD panikte
Afetlere karşı en hazırlıklı ülke olmak istiyoruz.
Teknoloji gücüne darbe: Önce işten çıkarmalar şimdi banka krizler
Varank'ın babası dualarla uğurlandı
Yeniden inşanın karargahı: Dönüşüm Gaziantep’ten yönetilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.