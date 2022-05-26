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ANKARA

EPDK'dan Isparta'daki kesintilere rekor ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Isparta'daki elektrik kesintileri konusunda, mesken abonelerine 109 TL, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307 TL'ye kadar değişen tutarda, toplamda 15 milyon 583 bin 459 TL ödenmesine karar verdi.

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EPDKdan Ispartadaki kesintilere rekor ceza
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sparta'da geçtiğimiz kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan arızalar nedeniyle kriz masası kurulurken, ekipler, saatler süren kesintiyi yoğun uğraşlar sonucu giderdi.

Kesintilerle ilgili tazminat kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kesintiler sebebiyle mağdur olan vatandaşlarla ilgili kararı açıkladı.

Isparta'daki elektrik kesintisi nedeniyle abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AEDAŞ'a ceza kesildi

Buna göre, Mesken abonelerine 109 TL, diğer abonelere de yapılan anlaşma çerçevesinde 1307 TL'ye kadar tazminat ödenecek.

Öte yandan Akdeniz Elektrik Dağıtım'ın (AEDAŞ), 3 milyon 236 bin 666 lira ceza ödemesine hükmedildi.

Isparta'yı kar vurdu: 16 bin hane 2 gündür elektriksiz
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Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar 11 saat aralıksız devam etti. Yağışın ardından elektrik kesintisi meydana geldi.<br><br>
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Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile enerji nakil hatlarında ağır hasar oluştuğu belirtildi.<br><br>
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar kapsamında 299 bin abonenin yüzde 95’ine yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.<br><br>Kesintiler ise kısmen devam ediyor. Elektrik kesintisi nedeniyle bazı bölgelerde ısınma sıkıntısı da yaşanıyor.
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, bir vatandaşın ''Sular da kesilecekmiş doğru mu?'' sorusuna, \"Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak\" yanıtını verdi.<br><br>
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Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gidiyor.<br><br>
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise, il ve ilçelerin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiği kaydedilirken,
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'Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' denildi.
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Isparta'yı kar vurdu: 16 bin hane 2 gündür elektriksiz
Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümüne iki gün boyunca elektrik verilemedi. Sorunun büyük oranda çözüldüğü yönünde bilgiler geliyor. Arızanın tamamen giderilmesi için çevre illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinden takviye ekipler de kente gönderildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar kapsamında 299 bin abonenin yüzde 95'ine yeniden elektrik sağlandığını açıkladı. Valilik de, günün ilerleyen saatlerinde yeniden elektrik ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gidiyor.


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