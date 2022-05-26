EPDK'dan Isparta'daki kesintilere rekor ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Isparta'daki elektrik kesintileri konusunda, mesken abonelerine 109 TL, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307 TL'ye kadar değişen tutarda, toplamda 15 milyon 583 bin 459 TL ödenmesine karar verdi.
sparta'da geçtiğimiz kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan arızalar nedeniyle kriz masası kurulurken, ekipler, saatler süren kesintiyi yoğun uğraşlar sonucu giderdi.
Kesintilerle ilgili tazminat kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kesintiler sebebiyle mağdur olan vatandaşlarla ilgili kararı açıkladı.
Isparta'daki elektrik kesintisi nedeniyle abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.
AEDAŞ'a ceza kesildi
Buna göre, Mesken abonelerine 109 TL, diğer abonelere de yapılan anlaşma çerçevesinde 1307 TL'ye kadar tazminat ödenecek.
Öte yandan Akdeniz Elektrik Dağıtım'ın (AEDAŞ), 3 milyon 236 bin 666 lira ceza ödemesine hükmedildi.